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3 لجان وطنية للتحضير لموسم الاصطياف 2017

نشر يوم 2017/06/12 474 0 حمزة.ع 3 لجان وطنية للتحضير لموسم الاصطياف 2017
قام وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم نور الدين بدوي يوم الأحد بتنصيب ثلاث لجان وطنية مكلفة بتحضير ومتابعة موسم الاصطياف 2017 حسبما أفاد به بيان لوزارة الداخلية.

وأوضح البيان أنه "في إطار التحضير لموسم الاصطياف 2017 وبغية تحسين الظروف المعيشية للمواطنين قام وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم نور الدين بدوي يوم الأحد 11 جوان 2017 بتنصيب ثلاث لجان وطنية  ".

ويتعلق الأمر باللجنة الوطنية المكلفة بتحضير ومتابعة موسم الاصطياف واللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة التموين بالطاقة الكهربائية والماء الشروب واللجنة الوطنية المكلفة ببعث النشاطات الرياضية والثقافية خلال موسم الاصطياف.

وجرى التنصيب الرسمي للجان الثلاث يضيف ذات المصدر بمقر وزارة الداخلية بحضور إطارات من الوزارة وممثلين عن القطاعات المعنية المتمثلة في الشباب والرياضة والثقافة والموارد المائية والطاقوية.

 

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