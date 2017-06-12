تفحم جثة فتاة ووفاة مرافقها في حادث مرور بالطارف

وفي تفاصيل الحادث، أوضح المصدر أنه وقع عندما انحرفت سيارة ووقوعها في منحدر على الطريق الولائي رقم 105، الرابط بين بين بلديتي العصفور والشافية بالمكان المسمى "الوشاني"، ما أودى بحياة الضحية الأولى "ب.خلود" البالغة من العمر 22 سنة، بعين المكان حيث عثر على جثتها متفحمة بفعل النيران التي اشتعلت بالمركبة المنكوبة، وقد تم إجلاؤها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى 240 سريرا بالبسباس.

أما مرافقها صاحب الـ32 سنة المسمى "ع.عبد الوهاب"، فقد تم نقله إلى مصلحة الحروق التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي لعنابة أين لفظ أنفاسه الأخيرة، حسب ذات المصدر.

ومن جهة أخرى، فقد تم فتح تحقيق من طرف مصالح الأمن المختصة إقليميا، لتحديد الأسباب الحقيقية لهذا الحادث.