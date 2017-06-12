برلمانية سابقة من الأرندي أمام محكمة الجنايات في قضية مقتل نجلها

ويتابع في الملف نجل البرلمانية السابقة "م. م. أ. علاء الدين" بجناية القتل العمدي، وزوجته "ح. كاميليا" وزوجة شقيقه الضحية المدعوة "س. س. سامية إيلان" مزدوجة الجنسية "جزائرية - ألمانية"، رفقة والدته النائب السابقة "فاطمة الزهراء. ش"، بجنح عدم التبليغ وطمس آثار الجريمة.

وحسب الملف الجنائي، فإن وقائع الجريمة تعود إلى 6 أكتوبر 2013، بعد ورود معلومات لدى مصالح الأمن الحضري بسعيد حمدين، مفادها العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 24 سنة يدعى "م. حسين"، نجل ضابط بالشرطة، لقي حتفه بعدما أقدم على الانتحار بواسطة مسدس والدته النائبة بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي من نوع ”سيمت ويسون” بعدما صوب طلقة على رأسه.

وخلال مجريات التحقيق التي باشرتها مصالح الأمن للتحري حول ظروف ارتكاب الجريمة، قامت النائب السابقة بحزب "الأرندي"، بعرقلة مسار التحقيق من خلال إخفاء الحقيقة وطمس آثار الجريمة، بعدما صرحت في محاضر رسمية بأن نجلها قام بالانتحار، لتكشف التحريات لاحقا أن الضحية قتل من طرف شقيقه مستعملا سلاح والدته الناري، وعليه تم استدعاؤها مجددا لمتابعتها قضائية بالتهم المنسوبة إليها المذكورة أعلاه.