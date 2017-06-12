طالب جامعي يتورط في مقتل صديقه بسبب مباراة كرة قدم في البليدة

تحولت مبارات كرة القدم التي جمعت فريقين من شباب حي 150 مسكن بالشعيبة في أولاد شبل، إلى جريمة قتل راح ضحيتها شاب في العشرينات من عمره، «ص.خالد» على يد أعز أصدقائه وجاره في نفس الوقت المتهم «ب.ع»، عقب شجار وقع بسبب المباراة تحول إلى حلبة مصارعة تبادلا فيها الطرفين اللكمات، أين وجه المتهم ضربة قاضية برجله للضحية باتجاه الصدر أردته قتيلا داخل الملعب البلدي. أطوار القضية التي عالجتها محكمة جنايات البليدة ترجع إلى تاريخ 5 أفريل 2013 في حدود الساعة السادسة مساء، حيث طلب الضحية من صديقه المتهم مشاركته بإجراء مقابلة كرة القدم ما بين شباب الأحياء، إلا أن هذا الأخير رفض كونه طالبا جامعيا يحضر لشهادة الماستر في التسيير، وبإلحاح من صديقه توجهوا إلى الملعب البلدي المجاور للحي، أين لعب كل واحد منهما في فريق، وعقب انطلاق مجريات المقابلة أصيب المتهم وعن غير قصد على مستوى الرأس من قبل الضحية، أين ثار غضبه وقام بضربه بعدة ركلات ولكمات على مستوى أنحاء متفرقة من جسمه وتدخل اللاعبون لفك النزاع، إلا أن الضحية الذي كان قد أجرى عملية جراحية كونه يعاني من مرض القلب سقط أرضا بعد ضيق في التنفس، وفي هذه اللحظة تقدم المتهم مسرعا في حالة هيجان، أين طلب منه الضحية عدم ضربه كونه أجرى عملية جراحية، ليقوم بتوجيه له ركلة على مستوى الصدر من الجهة اليسرى، حيث أغمي على الضحية وفجأة تحول لونه إلى الأزرق وانقطعت أنفاسه، إذ حاول اللاعبون الذين كانوا شهود في القضية إسعافه، إلا أنه فارق الحياة بسبب الضربة القاتلة. المتهم اعترف بالجرم مع ندمه الشديد بفقدانه لأعز صديق من دون أن يقصد قتله، لتوقع في حقه عقوبة 3 سنوات حبسا، منها عام حبسا نافذا وعامان موقوفي التنفيذ، عن جناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة من دون قصد إحداثها.