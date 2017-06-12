تفكيك عصابة لترويج المهلوسات يقودها صيدلي بالعاصمة

وتعود تفاصيل العملية، إلى ورود معلومات مفادها وجود شخصين، يقومان بترويج المؤثرات العقلية على مستوى احد الأحياء الشعبية بالعاصمة، ما استدعى تدخل فرقة الشرطة القضائية حيث تم حجز 487 قرص مهلوس، ومبلغ مالي قدره 20 مليون سنتيم، يرجح انه من عائدات الترويج، و87 قسيمة دواء خاصة بعلب دواء للمؤثرات العقلية .

وتم توقيف المشتبه فيهما، وبعد التحقيق معهما اعترفا، أنهما يقتنيان تلك الأقراص من عند شخص يعمل بإحدى الصيدليات، أين تم القبض على المعني، وعثر بحوزته على كمية من الأقراص المهلوسة، و87 قسيمة دواء خاصة بعلب دواء للمؤثرات العقلية، و5 حقن زجاجية بمنزله.