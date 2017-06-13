محاولة انتحار مترشح حرقا وإغماءات بسبب الخوف خلال اليوم الثاني للبكالوريا في أم البواقي

عرف اليوم الثاني من البكالوريا بولاية أم البواقي، محاولة أحد المترشحين بمركز متوسطة «عجلي قدور» بعاصمة الولاية، الانتحار حرقا بمادة البنزين، بعد أن وصل متأخرا إلى المركز بـ20 دقيقة، حيث ثارت ثائرة المترشح الذي قام بجلب قارورة بنزين وسكبها على جسمه، لتتدخل مصالح الأمن على الفور وتقوم بتوقيفه وتهدئته، كما شهد اليوم ذاته محاولات غش بالجملة بعدة مراكز، على غرار إقصاء مترشح ضبط في حالة غش بمركز «سعودي عبد الحميد» بعين فكرون في مادة التربية الإسلامية، وأيضا إقصاء 6 مترشحين آخرين بسبب التأخر 5 دقائق بمركز متوسطة «معزيز» بأم البواقي، كما تعرض بعض الممتحنين للإغماء خاصة لدى الإناث، نتيجة تزايد حدة التوتر والخوف، الأمر الذي استدعى تدخل الفرق الطبية لتقديم الإسعافات وتحويل البعض إلى المصالح الصحية مع الرفع من معنويات هؤلاء بتدخل الأخصائيين النفسانيين.