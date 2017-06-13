الحبس لمطلقة استدرجت «طاكسيور» برفقة عشيقها للاعتداء عليه في برج الكيفان

قضت محكمة الدار البيضاء بتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا، مع 20 ألف دج غرامة مالية، ضد شاب يدعى»ب،م»، وعقوبة شهرين حبسا نافذا مع 20 ألف دج غرامة مالية ضد متهمة تدعى «ل،س»، مع إلزامهما بدفع مبلغ 50 ألف دج غرامة مالية على كل واحد للضحية «الطاكسيور»، على خلفية اعتدائهما عليه، بعدما استدرجته المتهمة على أساس مساعدتها في نقل أغراض ليلا، أين تهجم صديقها عليه وهدده بالسلاح الأبيض، محاولا ذبحه والاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بـ 10 ملايين سنتيم. ملابسات القضية - حسب ما أكده الضحية «الطاكسيور» أمس- تعود إلى الأسبوع الفارط، حين اتصلت المتهمة هاتفيا تطلب منه القدوم إليها إلى مقر سكناها في برج الكيفان، من أجل مساعدتها في نقل بعض الأغراض وإيصالها إلى منزل أحد أقربائها، على أساس أنها تحصلت على رقم هاتفه من إحدى معارفه المدعوة «ياسمين»، ليتفاجأ لدى صعوده سلالم العمارة التي تقطن فيها المتهمة، بالمتهم يتهجم عليه يستفسر منه عن سبب تواجده معها، على أساس أنه تجمعه بها علاقة غرامية، ليشهر سلاحا أبيض، وحاول الاعتداء عليه بوضعه على رقبته، فيما ظلّت المتهمة تراقب المشهد، ليستولي منه على مبلغ مالي يقدر بـ 10 آلاف دج.