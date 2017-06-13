30 قتيلا في حوادث مرور خلال أسبوع

وكشف ذات البيان، أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية الشلف حيث أسفر 46 حادث مرور، عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 33 آخرين، تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية.

كما قامت ذات المصالح بـ 1008 تدخل سمح بإخماد 1300حريق، منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة، إلى جانب تسجيل 5057 تدخل في نفس الفترة لتغطية 5754 عملية إسعاف وإنقاذ لأشخاص في خطر.

كما أحصت مصالح الحماية المدنية، 7943 تدخل تتعلق بعمليات الإجلاء الصحي, تم خلالها إسعاف وإجلاء 858 جريح وتحويل 6773 مريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحماية المدنية.