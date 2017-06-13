حجز قرابة قنطارين ونصف من الكيف بتلمسان

وكشف ذات المصدر، أن العملية تمت بناء على استغلال معلومات،حيت أفلح عناصر الدرك بالتنسيق مع فرقة ولاية سيدي بلعباس، من حجز هذه الكمية من المخدرات التي كانت موزعة على 10 حقائب ومحملة على متن سيارة سياحية على مستوى الطريق الوطني الرابط بين أولاد ميمون وسبدو، بعد نصب عدة كمائن وكذا تطويق المنطقة.

وحسب ذات المصدر، فقد أسفرت هذه العملية عن توقيف 5 أشخاص وحجز 4 سيارات كانت تستعمل من أجل تسهيل عملية التهريب.

وأوضح المصدر، أن قيمة البضاعة ووسائل النقل المحجوزة قدرت بـ 17.900.000 دج، فيما قدرت قيمة الغرامة الجمركية بـ 179.000.000 دج.