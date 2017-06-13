أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية أخبار الجزائر

حجز قرابة قنطارين ونصف من الكيف بتلمسان

نشر يوم 2017/06/13 473 0 أمينة ج حجز قرابة قنطارين ونصف من الكيف بتلمسان
أسفرت عملية قام بها عناصر الدرك الوطني لولاية تلمسان، عن حجز 240 كلغ من الكيف، وتوقيف 5 أشخاص، حسبما أفادت به اليوم الثلاثاء، المديرية الجهوية للجمارك لتلمسان.

 وكشف ذات المصدر، أن العملية تمت بناء على استغلال معلومات،حيت أفلح عناصر الدرك بالتنسيق مع فرقة ولاية سيدي بلعباس، من حجز هذه الكمية من المخدرات التي كانت موزعة على 10 حقائب ومحملة على متن سيارة سياحية على مستوى الطريق الوطني الرابط بين أولاد ميمون وسبدو، بعد نصب عدة كمائن وكذا تطويق المنطقة.

وحسب ذات المصدر، فقد أسفرت هذه العملية عن توقيف 5 أشخاص وحجز 4 سيارات كانت تستعمل من أجل تسهيل عملية التهريب.

وأوضح المصدر، أن قيمة  البضاعة ووسائل النقل المحجوزة قدرت بـ 17.900.000 دج، فيما قدرت قيمة  الغرامة الجمركية بـ 179.000.000 دج.

 

 

 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا