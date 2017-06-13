أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية أخبار الجزائر

منع أستاذة مكلفة بالحراسة في امتحان البكالوريا من دخول المركز بعد تأخرها

نشر يوم 2017/06/13 905 0 مريم.ع منع أستاذة مكلفة بالحراسة في امتحان البكالوريا من دخول المركز بعد تأخرها
منعت أستاذة مكلفة بالحراسة في مركز إجراء امتحان شهادة البكالوريا وهي ثانوية عبد الحق بن حمودة الكائن مقرها ببلدية عين البنيان في العاصمة، صبيحة اليوم الثلاثاء من الإلتحاق بالمنصب الذي سبق وأن كلفت به بعد تأخرها في الوصول إلى المركز.

هذا وأوضحت موفدة تلفزيون النهار ليليا داود أن الاستاذة أوصدت في وجهها أبواب الثانوية بعد تأخرها بحوالي 20 دقيقة عن الوقت الرسمي المحدد من طرف وزارة التربية لانطلاق الامتحان، ومنهت من دخول الثانوية ومزاولة المهام المكلفة بها.

وبهذا تكون حملة الإقصاءات طالت الأساتذة الحراس في امتحانات شهادة البكالوريا بعد التلاميذ.

ويذكر أن دورة 2017 لشهادة البكالوريا عرفت إقصاءات المترشحين بالجملة، ما خلق حلة من الهلع وسط من التلاميذ واثر بطريقة سلبية عليهم، ما جعل البعض منهم يقدم على الانتحار ناهيك عن حالات الاغماءات والأزمات النفسية التي لحقت بالتلاميذ.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا