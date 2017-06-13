منع أستاذة مكلفة بالحراسة في امتحان البكالوريا من دخول المركز بعد تأخرها

هذا وأوضحت موفدة تلفزيون النهار ليليا داود أن الاستاذة أوصدت في وجهها أبواب الثانوية بعد تأخرها بحوالي 20 دقيقة عن الوقت الرسمي المحدد من طرف وزارة التربية لانطلاق الامتحان، ومنهت من دخول الثانوية ومزاولة المهام المكلفة بها.

وبهذا تكون حملة الإقصاءات طالت الأساتذة الحراس في امتحانات شهادة البكالوريا بعد التلاميذ.

ويذكر أن دورة 2017 لشهادة البكالوريا عرفت إقصاءات المترشحين بالجملة، ما خلق حلة من الهلع وسط من التلاميذ واثر بطريقة سلبية عليهم، ما جعل البعض منهم يقدم على الانتحار ناهيك عن حالات الاغماءات والأزمات النفسية التي لحقت بالتلاميذ.