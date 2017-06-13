أكثر من 4 آلاف تاجر يداومون يومي عيد الفطر بالعاصمة

وقال أمس كريم قش مدير التجارة لولاية الجزائر في حديث لـ"النهار أونلاين"، أنه وفي إطار تنظيم مداومة التجار والمتعاملين الإقتصاديين، خلال عطلتي يومي عيد الفطر المبارك وعيد الإستقلال، فقد تم تسخير 4 آلاف و660 تاجر للمداومة يومي عيد الفطر المبارك وعيد الإستقلال، بمشيرا إلى أنه تم تسخير 543 خباز، بالإضافة إلى ألفين و452 تاجر للمواد الغذائية والخضر والفواكه.

وأضاف ذات المتحدث، أنه تم تسخير ألف و664 تاجر في مختلف النشاطات على غرار المطاعم والجزارين، بالإضافة إلى 11 وحدة إنتاجية للحليب و8 مطاحن، مفيدا في ذات السياق أنه تم تجنيد عدد معتبر من أعوان الرقابة والبالغ عددهم 192 عون يعملون يومي العيد لمراقبة مدى احترام التجار للمداومة.

وأشار قش إلى أنه سيتم اتخاذ عقوبات صارمة في حق كل تاجر مخالف لبرنامج المداومات، تتمثل في الغلق الإداري للمحل التجاري لمدة شهر، إضافة إلى غرامات مالية تتراوح ما بين 30 ألف إلى 300 ألف دينار، حسبما ينص عليه القانون المعدل والمكمل للقانون 04-08 المحدد لشروط الممارسات التجارية.