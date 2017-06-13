تبون يستقبل وزير الخارجية الفرنسي.. وهذه أهم القضايا التي تطرقا إليها

وحسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، فإنه خلال اللقاء الذي حضره وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، "بحث الطرفان العلاقات الثنائية وأفق تعزيزها في عدد من الميادين تمهيدا للدورة الرابعة للجنة الحكومية رفيعة المستوى التي يرأسها الوزيران الأولان للبلدين، والتي من المقرر عقدها قبل نهاية السنة الجارية".

وأعرب الطرفان عن ارتياحهما للتطور الايجابي الذي سجله التعاون بين البلدين خلال السنوات الأخيرة في عديد المجلات.

وكشف ذات البيان، أن الوزيرين عبد القادر مساهل وجون-إيف لو دريان سلما عرضا للوزير الأول عبد المجيد تبون حول نتائج مباحثاتهما.

من جهة أخرى، شكلت المباحثات "فرصة تم خلالها تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الجهوية والدولية، لا سيما تلك المتعلقة بالوضع في الساحل وفي المنطقة وكذا مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف".

وتأتي هذه الزيارة في إطار التطور المستمر للعلاقات الثنائية ما بين البلدين، كما تندرج في إطار تقاليد التشاور القائمة بين البلدين اللذين تربطهما علاقات كثيفة ومتعددة الميادين