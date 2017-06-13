تجنيد 12 ألف شرطي على مستوى المنافذ الحدودية ووضع اجراءات جديدة لتسهيل مرور المسافرين

وقال ممثل مديرية شرطة الحدود العميد زويغير حميد، خلال ندوة بمنتدى الأمن الوطني بالمدرسة العليا للشرطة بالعاصمة، أن مديرية شرطة الحدود وضعت اجراءات أمنية وتسهيلية تحسبا لموسم الاصطياف الداخل، من بينها تجنيد 12 ألف شرطي على مستوى جميع المنافذ الحدودية، البرية، الجوية والبحرية.

وكذا تدعيم جميع التشكيلات الأمنية الموضوعة حيز الخدمة بأعداد إضافية من العنصر البشري المؤهل، الى جانب تدعيم المحيط الأمني للمنافذ الحدودية بالعديد من الوسائل من بينها تشديد المراقبة على مستوى حظائر السيارات وتفعيل نشاطات فصيلة الحراسة والأمن.

الشرطة الحدودية تستبدل التفتيش اليدوي بوسائل حديثة لتسهيل مرور المسافرين

وكشف العميد زويغير حميد، أن تم اتخدا قرار بقضي بزيادة عدد شبابيك المراقبة الحدودية وتدعيمها بشبابيك متنقلة على مستوى المنافذ البرية لتسهيل الإجراءات لفائدة المسافرين مع تخصيص رواق أخضر لأفراد الجالية على مستوى الموانئ والمطارات واستبدال عملية التفتيش اليدوي بوسائل حديثة.

وفي نفس الاطار، كشف ذات المسؤول عن تعميم تبادل قاعدة المعطيات بين مصالح الشرطة والجمارك بالمراكز الحدودية وكذا تعميم عمل الفرق المبحرة لشرطة الحدود البحرية عبر موانئ سكيكدة وبجاية والجزائر ومستغانم ووهران خلال موسم الاصطياف.

معالجة وثائق الحجاج قبل 48 ساعة من انطلاقهم إلى البقاع المقدسة

وفي حديثه عن موسم الحج 2017، أوضح ذات المسؤول الأمني، أنه سيتم العمل هذه السنة بالإجراءات التي تمكن من معالجة وثائق الحجاج قبل 48 ساعة من انطلاق رحلاتهم نحو البقاع المقدسة.

الشرطة الحدودية توقف أزيد من 3 ألف شخص منهم 378 تم احالتهم على العدالة

من جهة أخرى، كشف عميد الشرطة أن المصالح الخارجية لشرطة الحدود عالجت 2762 قضية وأوقفت 3064 شخص تم تقديم 378 منهم أمام النيابة، مرجعا ارتفاع عدد القضايا المعالجة الى المجهودات المبذولة من طرف مصالح شرطة الحدود واستغلالها الأمثل للتكنولوجيات الحديثة المستعملة في الميدان.