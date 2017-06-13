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تسليم 167 رخصة لإستيراد أعلاف وتغذية المواشي والدواجن

نشر يوم 2017/06/13 91 0 حمزة عساس تسليم 167 رخصة لإستيراد أعلاف وتغذية المواشي والدواجن
أفرجت نتائج أشغال اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة طلبات رخص الاستيراد للمواد والسلع الخاصة بأعلاف وتغذية الأنعام والدواجن عن منح 167 رخصة عقب دراستها لـ 228 طلب مودع لدى الأمانة التقنية للجنة.

واعتمدت اللجنة في دراستها معايير وأساليب تقنية وموضوعية على غرار منح الأولوية للمتعاملين الاقتصاديين المنتجين لهذه الأغذية بكل شفافية تمثلت في حصيلة نشاط الإنتاج وكذا نسبة التوظيف لكل متعامل اقتصادي، الاستيراد والتوزيـع لكل حــاصل على الـرخصة في الشعيـر، الذرى، فول الصوجا، والمـركز الفيتامينـي المـدنـي.

وقد تم توزيع الحصص بمنح 42 رخصة لاستيراد 462 ألف و76 طن من الشعير، حيث تم منح الأولولية للديوان الوطني لتغذية الأنعام والديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة. وتم منح 60 رخصة لاستيراد مليونين و145 ألف و321 طن من الذرى بمن فيهم الديوان لوطني لتغذيةالأنعام .

وتم منح 37 رخصة لاستيراد 490 ألف و514 طن من فول الصوجا بمن فيهم الديوان الوطني لتغذية الأنعام، وتم منح 28 رخصة لاستيراد 9 آلاف و 41 طن من المركز الفيتاميني المعدني.

 

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