تسليم 167 رخصة لإستيراد أعلاف وتغذية المواشي والدواجن

واعتمدت اللجنة في دراستها معايير وأساليب تقنية وموضوعية على غرار منح الأولوية للمتعاملين الاقتصاديين المنتجين لهذه الأغذية بكل شفافية تمثلت في حصيلة نشاط الإنتاج وكذا نسبة التوظيف لكل متعامل اقتصادي، الاستيراد والتوزيـع لكل حــاصل على الـرخصة في الشعيـر، الذرى، فول الصوجا، والمـركز الفيتامينـي المـدنـي.

وقد تم توزيع الحصص بمنح 42 رخصة لاستيراد 462 ألف و76 طن من الشعير، حيث تم منح الأولولية للديوان الوطني لتغذية الأنعام والديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة. وتم منح 60 رخصة لاستيراد مليونين و145 ألف و321 طن من الذرى بمن فيهم الديوان لوطني لتغذيةالأنعام .

وتم منح 37 رخصة لاستيراد 490 ألف و514 طن من فول الصوجا بمن فيهم الديوان الوطني لتغذية الأنعام، وتم منح 28 رخصة لاستيراد 9 آلاف و 41 طن من المركز الفيتاميني المعدني.