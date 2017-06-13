شقيقان يختطفان نيجيريا ويحتجزانه في منزلهما لأنه نصب عليهما

وقائع القضية تعود إلى تاريخ 30 ماي من العام الجاري، حين تمكن رجال الضبطية القضائية بمقاطعة الدار البيضاء، من توقيف شابين شقيقين من عائلة واحدة قاما باختطاف شخص إثر شكوى تلقتها الأخيرة من أحد أصدقائه، مخبرا إياهم عن تعرض الضحية إلى الحجز والإختطاف بأحد المنازل بالعاصمة، واستغلالا للمعلومة تم مداهمة المنزل ومن ثمة تحرير الرعية الإفريقي من قبضتهما، فيما تم توقيف المتهمين الشقيقين ويتعلق الأمر بكل من "ب.كريم" و"ب.دحمان"، واقتيادهما للتحقيق حول الحادثة.

وحسب تصريحات المتهمين خلال مجريات التحقيق، فإن حادثة اختطاف الرعية النيجيري، جاءت بعدما اكتشفا بأن الأخير نصب عليهما في مبلغ 987 مليون سنتيم، كان قد سلمه له المتهم "ب.كريم" في صفقة وهمية تتعلق بشراء مصنع له، عند زيارته للمنزل العائلي في المرة الثانية، أين تم الإتفاق بينهما على سعر المصنع، غير أن الافريقي ومنذ أن تسلم المبلغ بدأ يختلق الحجج، وفي المرة الاخيرة اتفق فيه المتهم "ب.كريم" وشقيقه على خطة استدراجه للمرة الثالثة إلى منزلهما العائلي لأجل حجزه، والتفاوض معه لإرجاع المبلغ محل السطو مقابل إطلاق سراحه، وهو ما تم فعلا، حيث قاما بخطف الرعية الإفريقي بمنزلهما لمدة 24 ساعة، قبل أن يتفاجآ بمصالح الأمن وهم يداهمون المكان لأجل تحرير الرهينة من قبضتهم.

والجدير بالذكر أن نفس الضحية متابعة في ملف منفصل بتهمة النصب والاحتيال، في شكوى تقدم بها المتهمان اللذان كانا ضحية لألاعيب الإفريقي الذي سلبهما قرابة المليار سنيتم نظير مصنع كان بصدد شراءه لهما كما زعم الضحية.