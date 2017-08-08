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3 قتلى من عائلة واحدة في حادث مروع في "الدابيد" بالشلف

نشر يوم 2017/08/07 4164 0 مهدي فيراس 3 قتلى من عائلة واحدة في حادث مروع في "الدابيد" بالشلف

أسفر حادث مرور وقع اليوم الاثنين، على مستوى الطريق الوطني رقم 19 بمنطقة "الدابيد" ببلدية "أولاد فارس" عن وفاة ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة، حسبما أفاد به بيان لمصالح الحماية المدنية. 

وأوضح البيان أن الحادث تمثل في اصطدام شاحنة من نوع "مرسيدس" بسيارتين على الساعة الثانية وخمس وثلاثين دقيقة بعد الزوال، مما أدى إلى وفاة ثلاث أشخاص من نفس العائلة (الأب 72 سنة  الزوجة 54 سنة  والابن 27 سنة) التي تنحدر من منطقة "السعايدية" بلدية "أولاد فارس". 

وعلى إثر هذا الحادث تدخلت مصالح الحماية المدنية، حيث تم نقل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى "الشطية"، فيما فتحت مصالح الدرك تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

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