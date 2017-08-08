20 مواطنا من تيسمسيلت بلغوا عن الحرائق في 3 أيام الأخيرة

حسب تصريح، أسمهان حدان، رئيسة قسم الأخبار بإذاعة تيسمسيلت، فإنّ المواطنين عبروا عن استعدادهم للمساهمة في وقاية غابات المنطقة من الحرائق وتوجيههم نداءات تطالب الجميع من مواطنين وجمعيات وهيئات عمومية بالمشاركة القوية في حماية المناطق الغابية من الحرائق.

وحسب المتحدثة، يلقى الخط الأحمر (64 64 57 046) صدى ايجابيا وتثمينا من قبل المستمعين، مبرزة بأنه الخط الأحمر سمح بمنح الفرصة للمواطنين لتقديم أراءهم وأفكارهم حول كيفية توسيع مجال الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع فيما يتعلق بوقاية الغابات من الحرائق.

وبهدف التعريف بهذا الخط بادرت إذاعة تيسمسيلت الجهوية إلى تنظيم نصف يوم مفتوح يومي السبت والأحد الماضيين، تضمنا حصص حول دور المواطن في التبليغ بمخاطر

حرائق الغابات ودور الفاعلين من مصالح الحماية المدنية والغابات في الحد من حرائق الغابات ودور الإعلام والجمعيات السياحية في هذا المجال.

كما شملت المبادرة إطلاق ومضات تحسيسية تدعو المواطنين للمساهمة في وقاية غابات الولاية من الحرائق وذلك من خلال الاتصال على الخط الأحمر.

ولقي هذا النشاط التحسيسي تجاوبا من قبل المستمعين الذين ثمنوا مثل هذه المبادرات التي من شأنها الحفاظ على الثروة الغابية للولاية من أخطار النيران.

وتركزت معظم تدخلات المستمعين بالمناسبة على تشجيع ثقافة التبليغ على حرائق الغابات والتجند مع مصالح الحماية المدنية والغابات والبلديات للوقاية ومواجهة أي حريق.

وعرفت هذه المبادرة التحسيسية الإعلامية مشاركة إطارات من مديريات الحماية المدنية والسياحة والصناعات التقليدية والمصالح الفلاحية ومحافظة الغابات إضافة إلى عدد من الجمعيات المحلية.