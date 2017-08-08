خط أحمر خاص بالحرائق: الإذاعات المحلية تستقبل 1020 بلاغ يومياً

أشارت الإحصائيات التي قدمتها الإذاعة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أنّ عدد المكالمات التي تم استقبالها في الفقرات المبرمجة ظهيرة السبت الماضي وصبيحة الأحد، بلغ 1020 مكالمة هاتفية من مواطنين رحّبوا بهذه المبادرة الطيبة و14 اتصالا آخر تم التبليغ فيه عن حرائق الغابات.

للتذكير، وضعت وزارة الاتصال السبت الماضي، خطا أحمر خاص بالتبليغ عن حرائق الغابات على مستوى كافة الاذاعات المحلية.

وأوضحت الوزارة، أنّ الخط الأحمر سيكون بمثابة جسر وأرضية للاتصال المُستعجل من خلال وضع خطوط هاتفية ووسائط إعلامية أخرى في خدمة المواطنين على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع، لتمكين الإذاعات المحلية من نقل سائر المعلومات الواردة من المواطنين والمؤسسات، والتي من شأنها المساهمة إلى جانب الفاعلين المؤسساتيين المتواجدين في الميدان في التحسيس والتوعية حول هذه الآفة، والوقاية من اندلاع الحرائق والإسراع في نجدة الأشخاص الذين يواجهون الخطر وتسهيل تداول المعلومة والوقاية".