4 جزائريين يجبرون طائرة تركية على تغيير المسار!

أوضح موقع "إيروا كراش" المتخصص في مراقبة مسار الطائرات، أنّ الطائرة التركية من طراز أربوس "A320" وتحمل رقم المتن "TC-JRR "، كانت تضمن رحلة رقم "TK 665" بين مطاري هواري بومدين الدولي واسطنبول وعلى متنها 147 مسافرا.

وأضاف المصدر ذاته، أنه وقت تحليق الطائرة فوق الأجواء الإيطالية بالتحديد على سماء "صقلية"، نشب شجار عنيف على متنها بين 4 جزائريين دون تحديد الأسباب، أين قام الركاب بتبليغ طاقم الطائرة الذين قرّروا بدورهم بتغيير مسار الطائرة وإجراء هبوط اضراري في مطار "فلكون برسولينوا" بمدينة "باليرمو" الإيطالية.

وبعدما هبطت الطائرة على مدرج مطار "باليرمو"، تدخلت الشرطة وقامت بإنزال الجزائريين المتصارعيين، قبل أن تعود الطائرة إلى الاقلاع وتكمل مسارها.