الجيش: نراهن على اكتساب مقومات القوة

جاء في افتتاحية مجلة الجيش في عددها لشهر أوت الحالي، أنّ "الإنجازات الراقية المحققة في مجال التدريب والتحضيرالقتالي جاءت لتمتين دعائم قدراتنا العسكرية، ومن ثم استنهاض أداتها الرادعة، وهي خطوات مديدة وعملاقة قطعها الجيش الوطني الشعبي في سبيل اكتساب القوة".

وأكدت الافتتاحية على أنّ الجيش "يؤدي مهامه النبيلة في الحفاظ على سلامة ترابنا وضمان الأمن والاستقرار ضمن مسعى يؤكد حرص القيادة العليا مدعومة بتوجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، على بناء قوات مسلحة قوية".

وأضاف محرّر الافتتاحية: "تجسّد المناورات والتمارين التكتيكية المنفذة طيلة السنة التدريبية، برنامج التحضير القتالي ميدانيا وبنجاح، من حيث تقييم العمل المتواصل والدؤوب الذي تقوم به الوحدات المختلفة".

وجرى إبراز ما أكده الفريق قايد صالح في كلمته برسم زيارته الأخيرة إلى الناحية العسكرية الرابعة، حيث قال:" لم أملّ إطلاقا من التذكير وإعادة التذكير بأهمية وحتمية تحسين مستوى التكوين والتحضير القتالي".

وتضمّن العدد الجديد لمجلة الجيش، عدّة روبورتاجات، كما استعرض سائر المناورات الأخيرة، كما قام بنشر تقرير مفصل حول الزيارة الأخيرة لــ "قايد صالح" إلى الناحية العسكرية الرابعة، إضافة إلى نشاطات الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، والزيارات الأخيرة للوفود الأجنبية إلى الجزائر.