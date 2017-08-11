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بالفيديو- 3 أسباب وراء انحطاط الجامعة الجزائرية

نشر يوم 2017/08/11 10040 0 فتيحة سويسي بالفيديو- 3 أسباب وراء انحطاط الجامعة الجزائرية
عدّد أكاديمي، اليوم الجمعة، ثلاثة أسباب تقف حسبه وراء انحطاط وتساقطات المنظومة الجامعية الجزائرية وتذيّل الأخيرة لنظيراتها عالميا.

  لدى نزوله ضيفا على تلفزيون "النهار"، ربط أستاذ العلوم الإقتصادية بجامعة تيارت، عبد الرحمان عية، ضُعف الحصيلة التعليمية بعدم تحديد الطلبة لأهدافهم، حيث أصبح همّهم الوحيد – بمنظوره - التحصل على الشهادة.

وأقحم، عيّة، محذور "المحسوبية" المتفشي في الحرم الجامعي، كما حمّل الأولياء مسؤولية تدهور حصيلة أبناءهم، كون نظرتهم للدراسة أصبحت محض "بريستيج" ليس أكثر.

يُشار أنّ الجامعات الجزائرية تذيّلت قائمة التصنيف العالمي الذي أعده موقع "ويبمتريكس"لسنة 2017، في وقت احتلت جامعة سيدي بلعباس الصف 2341 عالميا والـ 42 عربيا، بينما لم يكن تموقع باقي الجامعات الجزائرية الأخرى، مشرّفا البتّة.

 

 

 

 

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