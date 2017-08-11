بالصور- عائلة مطرودة تفترش الشارع بالعاصمة

في تصريحات خصّ بها "النهار أون لاين"، أكّد "بومخيلة" القاطن بحي 11 ديسمبر 1960 في ضاحية "عين البنيان" الغربية، إستغلاله للمسكن منذ 26 عاما، أي منذ بدايته العمل في مصلحة البريد سنة 1991.

وأضاف "بومخيلة" أنه تم تجريده من منزله ورميه إلى الشارع، بعد مقاضاته من طرف وزارة البريد والمواصلات لمرتين، الأولى في محكمة الشراقة قبل 5 سنوات وكان الحكم لصالحه، قبل إبطاله من لدن محكمة تيبازة.

وتابع "بومخيلة" أنّه أودع ملف طلب الاستفادة من مسكن عام 1982 إلى مصالح بلدية عين البنيان، قبل أن تخصّص له مصلحة البريد إقامة وظيفية، مؤكّدا أنه لم يستفد من أي مسكن.

وتطالب عائلة "بومخيلة" والي العاصمة "عبد القادر زوخ" بتخصيص سكن لها، بعد أن وجدت نفسها في الشارع.