الداخلية تقرّ إجراءات لحماية الأئمة من الإعتداءات

في بيان لمصالح، نور الدين بدوي، كشفت الأخيرة عن إسداء "أوامر مستعجلة للسيدات والسادة الولاة، ومصالح الأمن الوطني قصد ضمان أمن وسكينة أئمتنا، وتوفير كل الحماية لهم، والظروف المواتية من أجل ممارسة مهامهم النبيلة".

وركّز البيان ذاته على أنّ "الإعتداءات التي تعرض لها بعض الأئمة أفعال معزولة"، وأبرزت الداخليةأنها "واعية بالانشغالات الأخيرة لأئمتنا بخصوص الاعتداءات التي تعرضوا لها مؤخرا بالضرب والشتم، والتي تبقى معزولة".

ونظّم عدد من الأئمة في ولاية سكيكدة، الثلاثاء الماضي، وقفة احتجاجية أمام المركز الثقافي الإسلامي "علي الغائب" بوسط المدينة، بسبب تفاقم الإعتداءات ضدّ الأئمة .

وشهدت الوقفة تدخّل رئيس التنسيقية الوطنية للأئمة، جلول حجيمي، الذي أكّد على وجوب معاقبة السلطات للمعتدين على الأئمة، مضيفا أنّ هذه الظاهرة أصبحت تشكل هاجسا كبيرا بالنسبة لهم، ما يمنعهم من ممارسة عملهم في أمان.