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إيقاف 17 مهرّبا وتاجر مخدرات وحجز 39 كلغ كيف

نشر يوم 2017/08/12 1425 0 عمر تادريست إيقاف 17 مهرّبا وتاجر مخدرات وحجز 39 كلغ كيف
أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت، عن إيقاف 17 مهرّبا وتاجر مخدرات وحجز 39 كلغ كيف، فضلا عن إنقاذ أربعة صيادين من موت محقق.

في بيان لها، أفادت وزارة الدفاع أنّ مفرزتين للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك لولاية وهران، نجحت في إيقاف 4 تجار مخدرات بحوزتهم 39 كيلوغراما من الكيف المعالج.

وبكل من عين قزام وبرج باجي مختار وتمنراست، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 13 مهربا وضبطت 5 أجهزة كشف عن المعادن و3 مولدات كهربائية و3 مطارق ضغط و245 غراما من المعدن الأصفر وجهاز اتصال عبر الأقمار الإصطناعي.

 إنقاذ 4 صيادين من الهلاك غرقا قبالة سواحل مستغانم

أعلنت وزارة الدفاع عن نجاح وحدة لحراس الشواطئ، في انقاذ 4 صيادين، من موت محقق أمس الجمعة، بعدما كادوا يلقون حتفهم غرقا قبالة سواحل مستغانم.

وأفيد أنّ عملية الإنقاذ جاءت بعد تلقي وحدة لحراس الشواطئ نداء نجدة، لتباشر الأخيرة عملية بحث وإنقاذ بحري على بعد ميلين بحريين شمالي "رأس ويليس"، ما مكّن من إنقاذ الصاديين الأربعة وإجلائهم سالمين إلى ميناء مستغانم.

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