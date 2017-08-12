أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية أخبار الجزائر

بدء مرحلة ثانية لتسجيل الطلبة الجامعيين الجدد هذا الإثنين

نشر يوم 2017/08/12 4185 0 أمينة داودي بدء مرحلة ثانية لتسجيل الطلبة الجامعيين الجدد هذا الإثنين
قال، محمد صالح صديقي، الأمين العام بوزارة التعليم العالي، اليوم السبت، إنّ الطلبة الذين لم يتحصلوا على أي من الرغبات الأربع الأولية، سيستفيدون من برمجة دورة ثانية للتسجيلات تمتد من هذا الاثنين وتستمر إلى غاية مساء الأربعاء.

في لقاء صحفي بالعاصمة، أورد، صديقي، أنه سيتم إعطاء فرصة ثانية للتسجيل الأولي بالنسبة للمترشحين الذين لم يحصلوا على واحدة من رغباتهم الأربعة، مشيرا إلى أنّ الأمر يتعلق بـ "فئة قليلة"، بالإضافة إلى المترشحين الذين لم يتم قبولهم بعد أداء مقابلات الإنتقاء، فضلا عن المترشحين الموجهين نحو مؤسسات غير تلك المطلوبة، وذلك في تخصصات العلوم الإقتصادية والتسيير والتجارة واللغة العربية وآدابها والحقوق.

وأضاف، صديقي، أنّ التسجيلات الأولية في المرحلة الثانية تقترح على المترشحين قائمة الفروع التي تسمح معدلاتها بالإلتحاق بها، مع إمكانية إدخال 4 رغبات على الأكثر، وسيتم معالجة الرغبات الجديدة للمترشحين، مع الأخذ بعين الإعتبار، قدرات إستقبال المؤسسات الجامعية، على أن يتم الإعلان عن النتائج الخميس القادم.

 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا