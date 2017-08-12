بدء مرحلة ثانية لتسجيل الطلبة الجامعيين الجدد هذا الإثنين

في لقاء صحفي بالعاصمة، أورد، صديقي، أنه سيتم إعطاء فرصة ثانية للتسجيل الأولي بالنسبة للمترشحين الذين لم يحصلوا على واحدة من رغباتهم الأربعة، مشيرا إلى أنّ الأمر يتعلق بـ "فئة قليلة"، بالإضافة إلى المترشحين الذين لم يتم قبولهم بعد أداء مقابلات الإنتقاء، فضلا عن المترشحين الموجهين نحو مؤسسات غير تلك المطلوبة، وذلك في تخصصات العلوم الإقتصادية والتسيير والتجارة واللغة العربية وآدابها والحقوق.

وأضاف، صديقي، أنّ التسجيلات الأولية في المرحلة الثانية تقترح على المترشحين قائمة الفروع التي تسمح معدلاتها بالإلتحاق بها، مع إمكانية إدخال 4 رغبات على الأكثر، وسيتم معالجة الرغبات الجديدة للمترشحين، مع الأخذ بعين الإعتبار، قدرات إستقبال المؤسسات الجامعية، على أن يتم الإعلان عن النتائج الخميس القادم.