أزيد من ألف حاج جزائري يزورون مسجد قباء

استنادا إلى إفادات "عبد القادر باخو" المسؤول في البعثة الجزائرية بالمدينة المنوّرة، فإنّ هذه الزيارة تندرج في إطار برنامج سطّره المركز، وهو أحد فروع اللجنة المكلفة بالحجاج، لمزارات المدينة المنورة والتي تضمّ: مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، البقيع، الروضة الشريفة، المساجد السبعة، مسجد القبلتين، ومقبرة أحد التي تسمى مقبرة الشهداء.

وأضاف المتحدث ذاته، أنّ أعضاء المركز بذلوا جهودا كبيرة منذ الصباح الباكر من أجل تأطير الحجاج الجزائريين، انطلاقا من مقر إقامتهم إلى غاية نقلهم عبر الحافلات إلى المزار، وذلك حرصا منهم على استفادة الحجاج الميامين من فضل الصلاة في مسجد قباء يوم السبت، والذي يساوي أجر عمرة اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم.

وأسّس المصطفى مسجد قباء حين وصل مهاجرا إلى المدينة المنورة وصلى فيه حيث كان النبي الأعظم يذهب إلى مسجد قباء كل يوم سبت ماشيا أو راكبا ويصلي فيه ركعتين، حيث قال "من تطهّر في بيته، ثم أتى إلى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة".

للإشارة، التحق نحو 4167 حاج جزائري بالبقاع ىالمقدسة إلى غاية الآن.