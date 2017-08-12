أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية أخبار الجزائر

عنابة: مشروع 360 سكنا ترقويا لم ير النور!

نشر يوم 2017/08/12 874 0 فتيحة سويسي عنابة: مشروع 360 سكنا ترقويا لم ير النور!
عاد المستفيدون من 360 سكن ترقوي عقاري في منطقة "برحال" بولاية عنابة، اليوم السبت، لطرح استفهامات بالجملة عن مصير سكناتهم التابعة للمرقي العقاري (و.ش)، التي لم ترى النور منذ بداية الأشغال في أواخر 2010.

في تصريح لـ "النهارأون لاين"، صرّح أحد المستفيدين من المشروع المعطّل منذ 6 سنوات، أنّه "رغم دفع المستفيدين من المشروع للقسط الأول، وإستفائهم كافة الشروط الضرورية، إلا أنّهم لم يتحصلوا على شيىء ملموس إلى غاية الآن".

وأضاف آخر: "المستفيدون تحصلوا على وعود من صاحب المشروع بإتمام الأشغال في مدة أقصاها 4 سنوات، إلا أنّ الوضع لا يزال على حاله، ولم يشهد أي تقدم في وتيرة الإنجاز".

في المقابل، رفض المرقّي العقاري المذكور الردّ على الاتصالات الهاتفية الكثيرة لمندوبة "النهار أون لاين" التي سعت لمعرفة حيثيات وأسباب تأخر إنجاز المشروع إياه.

 

 

 

 

ألبوم الصور

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا