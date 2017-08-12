عنابة: مشروع 360 سكنا ترقويا لم ير النور!

في تصريح لـ "النهارأون لاين"، صرّح أحد المستفيدين من المشروع المعطّل منذ 6 سنوات، أنّه "رغم دفع المستفيدين من المشروع للقسط الأول، وإستفائهم كافة الشروط الضرورية، إلا أنّهم لم يتحصلوا على شيىء ملموس إلى غاية الآن".

وأضاف آخر: "المستفيدون تحصلوا على وعود من صاحب المشروع بإتمام الأشغال في مدة أقصاها 4 سنوات، إلا أنّ الوضع لا يزال على حاله، ولم يشهد أي تقدم في وتيرة الإنجاز".

في المقابل، رفض المرقّي العقاري المذكور الردّ على الاتصالات الهاتفية الكثيرة لمندوبة "النهار أون لاين" التي سعت لمعرفة حيثيات وأسباب تأخر إنجاز المشروع إياه.