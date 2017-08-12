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تيسمسيلت: تفكيك شبكة التصنيع والمتاجرة بالأسلحة

نشر يوم 2017/08/12 344 0 فهيمة قندوز تيسمسيلت: تفكيك شبكة التصنيع والمتاجرة بالأسلحة
أعلن أمن ولاية تيسمسيلت، اليوم السبت، عن تفكيك شبكة إجرامية وطنية، مختصة في التصنيع والمتاجرة بالأسلحة النارية والذخيرة الحية، وظلّ عناصرها ينشطون عبر 3 ولايات.

حسب بيان لمصالح الأمن الولائي، أفيد أنّه بناء على استغلال معلومات وردت إلى فرقة البحث والتحري، جرى الإطاحة بهذه الشبكة أول أمس الخميس، وإيقاف 7 أشخاص ظلوا ينشطون بكل من تيارت وتيسمسيلت وعين الدفلى.

ووفق المصدر ذاته، فقد تمّ اكتشاف 3 ورشات لصناعة الذخيرة وصيانة الأسلحة النارية، واسترجاع 3 بنادق صيد و700 خرطوشة من عيار 16/ 12ملم ومعدات لتعبئة الخراطيش.

وأفيد، أنّ الموقوفين تتراوح أعمارهم بين 30 و70 سنة، وتم تقديمهم، أمس الجمعة، أمام  وكيل الجمهورية لدى محكمة تيسمسيلت، حيث تم ايداع 5 منهم الحبس المؤقت، ووضع آخر تحت الرقابة القضائية، فيما اعتبر الشخص السابع كشاهد في القضية.

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