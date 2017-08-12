سفير تونس بالجزائر: مقتل "فكراش" ليس جريمة منظمة!

شدّد السفير التونسي لدى الجزائر "عبد المجيد الفرشيشي"، اليوم السبت، على أنّ حادثة مقتل السائح الجزائري "غيلاس فكراش" في تونس، "عَرَضية" و"لا علاقة لها بجريمة منظمة"، مؤكدا أنه سيتم الفصل في ملابسات الجريمة بعد إنتهاء الشرطة التونسية من التحقيقات.

في تصريحات نشرها موقع "أنباء تونس"، أوضح "الفرشيشي" أنّ سلسلة الاعتداءات التي طالت السياح الجزائريين في الآونة الأخيرة هي "مجرد حوادث معزولة، ولم تكن موجّهة إلى الجزائريين"، مشيرا إلى أنّ "تونس تعتبر الجزائريين أبنائها، وليسوا أجانب"، خاصة في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين، ضاربا المثال بتوافد أزيد من 2.3 مليون جزائري إلى تونس هذه السنة.

ونفى الدبلوماسي التونسي، كل المعلومات التي أشارت إلى تراجع إقبال السياح الجزائريين على تونس في موسم الاصطياف الحالي، معقّبا: "ذلك مجرد تهويل غير مبرر صدر عن دوائر مجهولة تريد الاساءة إلى العلاقات المتينة ما بين البلدين".

وذكرت مصادر متطابقة، أنّ الضحية هو الشاب المدعو "غيلاس فكراش" (26 سنة) الذي يقطن بمدينة تيزي وزو، اختفى منذ 15 يوما، بعدما كان في عطلة سياحية على الأراضي التونسية، وقتل من مجهولين لم يتم إيقافهم لحدّ الآن، تردّد أنهم نفذوا جريمتهم لسلب ممتلكات الضحية.

"لا استهداف ممنهج ضدّ الجزائريين"

أضاف المسؤول ذاته، أنّه لا يوجد هنالك استهداف ممنهج ضدّ السياح الجزائريين هذه الصائفة، نافيا بذلك كل ما تمّ تداوله عبر شبكات التواصل الإجتماعي، حيث أكّد أنّ "تونس لن تنسى وقفة الجزائر في محنتها عام 2015".