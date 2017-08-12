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شرط 24 سنة للإلتحاق بالمدرسة العليا للأساتذة

نشر يوم 2017/08/12 5641 0 أمينة داودي شرط 24 سنة للإلتحاق بالمدرسة العليا للأساتذة
إشترطت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، عامل السن للإلتحاق بالمدرسة العليا للأساتذة، حتى في حصول الطلبة الراغبين على معدلات تؤهلهم للولوج إليها.

قال محمد صالح صديقي، الأمين العام بوزارة التعليم العالي، أنه تم تغيير شروط الإلتحاق ببعض الفروع على غرار شرط السن بالنسبة للإلتحاق بالمدارس العليا للأساتذة بـ24 سنة، بالإضافة إلى توحيد شروط الإلتحاق ببعض الفروع على غرار المحروقات، وعلوم البيطرة، ناهيك عن فتح نقاط تكوين جديدة لا سيما ذات الطابع المهني.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه سيتم تدعيم الرقمنة بإحداث أرضيات تخص طلبات الإيواء والحاصلين على شهادة بكالوريا أجنبية، بالإضافة إلى تنظيم التسجيلات النهائية بتحديد مواعيد شخصية لكل طالب.

 

 

 

 

 

 

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