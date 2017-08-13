النيران تلتهم 683 هكتارا من الغابات في جيجل

وقال الملازم "أحلام بومالة" أنّ حرائق الغابات بمنطقة ''القرايو'' ببلدية "أولاد رابح" بدائرة "سيدي معروف" التي تم إخمادها بالتنسيق مع مصالح الغابات، قد أتت على حوالي 134 هكتار منها 14 هكتار مساحات غابية وأحراش وإتلاف كلي لـ8 آلاف شجرة مثمرة، مضيفا بأن هذه الحرائق شكلت خطرا حقيقيا بالنسبة لسكان هذه المنطقة التي تم إنقاذها بفعل جهود أكثر من 65 عونا للحماية المدنية كانوا مدعومين بالرتل الولائي المتحرك للحماية المدنية المتواجد بالمنطقة.

واستنادا للحماية المدنية، فإنّ أغلب المناطق بالبلديات الشرقية لولاية جيجل، سجلت أكبر عدد من هذه الحرائق منذ بداية موسم الصيف الحالي خاصة منها تلك التي تقع بدائرة "الميلية" التي كانت قد تضررت كثيرا جراء حرائق الغابات، حيث تم تسجيل خسائر مادية ببلديتي "أولاد يحيى خدروش" و"الميلية" تضاف إليها حرائق متفرقة بالجهة الجنوبية والغربية للولاية شملت بلديات "العوانة" و"تاكسانة" و"زيامة منصورية" و"بودريعة بن ياجيس" و"سلمى بن زيادة" و"جيجل مركز".