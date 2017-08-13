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استرجاع 250 رأس ماشية مسروقة في البيض

نشر يوم 2017/08/13 6838 0 مهدي فيراس استرجاع 250 رأس ماشية مسروقة في البيض
تمكن عناصر الدرك الوطني بالبيض مؤخرا خلال عمليتين منفصلتين من استرجاع أزيد من 250 رأسا من الماشية المسروقة بكل من "بوقطب" و"الغاسول"، حسبما علم لدى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني.

وحيب بيان للدرك فإنّ العملية الأولى تمت على مستوى دائرة "بوقطب" 100كلم شمال الولاية بعد تلقي ذات المصالح لشكوى من طرف أحد المواليين، مفادها تعرضه لسرقة 121 رأس من الغنم من طرف مجهولين باستعمال سلاح أبيض. 

وبعد مباشرة عمليات التحقيق والبحث تم العثور على رؤوس الأغنام بمحاذاة الطريق الوطني رقم 6أ على بعد 12 كلم من مكان إقامة الضحية، في حين لا تزال عمليات البحث جارية عن الأشخاص المتورطين في القضية يضيف المصدر.

وفي العملية الثانية  تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بـ"الغاسول" من استرجاع 135 رأسا من الماشية كانت قد سرقت من زريبة أحد الموالين بالمنطقة. 

وتم العثور على هذه المواشي من طرف عناصر الدرك مخبأة وسط الأحراش على بعد 6 كلم من مكان السرقة، في حين لا تزال عمليات البحث جارية للقبض على المتورطين. 

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