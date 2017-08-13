نحالو العاصمة متخوفون من تراجع إنتاج العسل

اعترف، سعيد شاوش، نائب رئيس جمعية نحالي العاصمة، أنّ الحرائق الأخيرة، تسببت في حرق عدد معتبر من صناديق إنتاج العسل، وموت النحل في مختلف ولايات الوطن، مشيرا إلى أنه لحسن الحظ كانت عملية إنتاج العسل في نهايتها.

وفي تصريح حصري لـ "النهار أون لاين"، أبدى المتحدث مخاوفه من تأثير هذه الحرائق على عملية انتاج العسل العام المقبل، بالنظر إلى أنّ النحالين يلجأون إلى الغابات والمراعي لوضع صناديقهم .

وأشار، شاوش، إلى تنظيم أول معرض للعسل بعد عيد الأضحى المبارك بالعاصمة، بالنظر إلى انتهاء عملية الإنتاج، التي اعتبرها المتحدث من أصعب المهمات التي تتطلب التنقل إلى مناطق وولايات مختلفة من الوطن، سيما في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح "شاوش" أنّ كمية الإنتاج تختلف من سنة إلى أخرى حسب المناخ، مشيرا إلى أنّ الجزائر تتوفر على 132 نوع من العسل، و كلها ذات نوعية جيدة.

وحسب، شاوش، فإنّ النحالين يعانون من مشكل تسويق منتوج العسل، حيث يتولون عملية البيع بأنفسهم في المعارض، فضلا عن حرائق الغابات وسرقة صناديق العسل ونقص اليد العاملة، ونقص الأدوية.

وطالب، شاوش، الجهات المختصة بتهيئة الغابات المتلفة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحدّ من سرقة الصناديق، كما دعا وزارة التجارة إلى منع نحالي الولايات الأخرى من "مزاحمة" نحالي العاصمة في المعارض المنظمة عبر ولاية الجزائر، فضلا عن الحرفيين الذين يبيعون العسل في معارضهم، رغم أنّ نشاط هؤلاء يقتصر على عرض الحرف التقليدية دون سواها.

وأكد، شاوش، أنّ هذا المشكل تم طرحه مؤخرا على والي العاصمة عبد القادر زوخ، في انتظار حل ملموس من شأنه الحدّ من "العشوائية والفوضى التي باتت تميّز تنظيم هذه المعارض".