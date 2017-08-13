تخفيض مشروط للسن في مسابقة أعوان الشرطة

في بيان لمصالح اللواء "عبد الغني الهامل" المدير العام للأمن الوطني، جرى التأكيد على أنه في حال تجاوز المترشحين المشاركين للسن القانونية المطلوبة (تتراوح ما بين 19 و23 سنة)، يمكن السماح لمترشحين أقل سنا، وأوضح البيان أنّ القوانين سارية المفعول المعمول بها في هذا الشأن تنص على امكانية تخفيض السن في الحالات التالية:

-أداء واجب الخدمة الوطنية: حيث يستفيد المترشح من تخفيض استثنائي للسن بفترة مساوية لمدة الخدمة الوطنية.

-تخفيض سنة واحدة على كل طفل قاصر تحت كفالته وذلك بتقديم شهادة عائلية للحالة المدنية فيما يخص الأولاد الشرعيين للمعني أو شهادة كفالة مسلمة من قطاع العدالة بالنسبة للأطفال المتكفل بهم من غير أولاده على أن لاتتعدى مدة التخفيض 5 سنوات.