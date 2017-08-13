توقيف مهربين ببسكرة و49 مهاجرا غير شرعي بتلمسان وورقلة

ذكر بيان وزارة الدفاع، أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، مهرّبين بولاية بسكرة "الناحية العسكرية الرابعة"، وحجزت شاحنة محمّلة بـ40 قنطارا من التبغ.

وأضاف البيان ذاته، أنه بكل من ولايات تلمسان "الناحية العسكرية الثانية"، وورقلة وحاسي مسعود "الناحية العسكرية الرابعة"، أوقفت مفارز للجيش، وعناصر الدرك، 49 مهاجرا غير شرعيا من جنسيات مختلفة.

وبتيبازة "الناحية العسكرية الأولى"، أوقف عناصر الدرك تاجري سلاح، وتم ضبط أربع بنادق صيد، وثلاثة مسدسات آلية وبندقية صيد بحرية، وكمية كبيرة من الذخيرة من مختلف العيارات والبارود، وأدوات حشو الخراطيش وجهاز كشف عن المعادن.