أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية أخبار الجزائر

توقيف مهربين ببسكرة و49 مهاجرا غير شرعي بتلمسان وورقلة

نشر يوم 2017/08/13 1360 0 أمينة داودي توقيف مهربين ببسكرة و49 مهاجرا غير شرعي بتلمسان وورقلة
أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد، عن تمكن مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس السبت، من توقيف مهربين اثنين بولاية بسكرة وحجز شاحنة محملة بـ40 قنطارا من التبغ.

ذكر بيان وزارة الدفاع، أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، مهرّبين بولاية بسكرة "الناحية العسكرية الرابعة"، وحجزت شاحنة محمّلة بـ40 قنطارا من التبغ.

وأضاف البيان ذاته، أنه بكل من ولايات تلمسان "الناحية العسكرية الثانية"، وورقلة وحاسي مسعود "الناحية العسكرية الرابعة"، أوقفت مفارز للجيش، وعناصر الدرك، 49 مهاجرا غير شرعيا من جنسيات مختلفة.

وبتيبازة "الناحية العسكرية الأولى"، أوقف عناصر الدرك تاجري سلاح، وتم ضبط أربع بنادق صيد، وثلاثة مسدسات آلية وبندقية صيد بحرية، وكمية كبيرة من الذخيرة من مختلف العيارات والبارود، وأدوات حشو الخراطيش وجهاز كشف عن المعادن.

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا