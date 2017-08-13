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الإفراج عن سجينين جزائريين في العراق

نشر يوم 2017/08/13 1119 0 عمر تادريست الإفراج عن سجينين جزائريين في العراق
أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، عن إطلاق سراح جزائريين أمضيا 14 سنة وراء القضبان في العراق بتهمة "خرق الحدود"، وذلك بعد الجهود التي قامت بها السفارة الجزائرية في أرض الرافدين.

 حسب ما أوضحته الوزارة، فإنّ إطلاق سراح الجزائريين الموقوفين منذ ربيع 2003، أتى بعد الجهود التي بذلتها الدبلوماسية الجزائرية في هذه القضية، سيما الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية، عبد القادر مساهل، إلى العراق، في إطار جولته إلى عدد من دول الخليج.

 

وأضاف المصدر ذاته، أنه سيتم ترحيل السجينين فور انتهاء سفارة الجزائر لدى العراق من الإجراءات اللازمة، وجرت الإشارة إلى أنّه لا يزال هنالك 5 جزائريين يقبعون في السجون العراقية بتهمة "الانتماء إلى جماعات إرهابية". 

وحسب المعلومات المستقاة لدى وزارة الشؤون الخارجية, فإن سفارة الجزائر  بالعراق تقوم حاليا بالإجراءات اللازمة لترحيل السجينين إلى الجزائر  في أقرب وقت.  

 

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