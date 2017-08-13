أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية أخبار الجزائر

بالصور- استنفار في جانت بعد اكتشاف جبل من الذهب!

نشر يوم 2017/08/13 19551 1 مريم.ع بالصور- استنفار في جانت بعد اكتشاف جبل من الذهب!
عاش سكان جانت، ليلة بيضاء عقب اكتشاف باهر أبرز أنهم يقيميون فوق جبل من الذهب!

 أظهرت صور تم تداولها عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، العشرات من سكان المنطقة وهم بصدد التنقيب عن الذهب، مستخدمين وسائل بسيطة، وكلهم أمل في العثور على قطعة من المعدن النفيس، ولم تمنع ظلمة الليل قاطني جانت من الاستمرار من التفتيش المضني عن كنوز ستقلب حياتهم رأسا على عقب.

يُشار إلى أنّ صحراء الجزائر تزخر بعدة مناجم للذهب على غرار ما تزخر به ولاية تمنراست، ومناطق أخرى في الجنوب الكبير، فضلا عن ثروات طبيعية لا تعد ولا تحصى.    

ألبوم الصور

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 1

احمد البليدة 2017-08-13T16:39:22+00:00
تعقيب
avatar
بن عمي حسدتوهم
معناه بالمقال هذا ضرك الدولة تحجز المكان لا يستطيع اي مواطن الاقتراب من الموقع هم الثروات تاع الجنوب كليناهم ربي ارزقهم لا زم تنشروا الخبر باه يبقاو لرض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا