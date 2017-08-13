بالصور- استنفار في جانت بعد اكتشاف جبل من الذهب!

أظهرت صور تم تداولها عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، العشرات من سكان المنطقة وهم بصدد التنقيب عن الذهب، مستخدمين وسائل بسيطة، وكلهم أمل في العثور على قطعة من المعدن النفيس، ولم تمنع ظلمة الليل قاطني جانت من الاستمرار من التفتيش المضني عن كنوز ستقلب حياتهم رأسا على عقب.

يُشار إلى أنّ صحراء الجزائر تزخر بعدة مناجم للذهب على غرار ما تزخر به ولاية تمنراست، ومناطق أخرى في الجنوب الكبير، فضلا عن ثروات طبيعية لا تعد ولا تحصى.