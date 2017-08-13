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البليدة: تنصيب أكثر من 900 كاميرا لكبح الجرائم قريبا

نشر يوم 2017/08/13 2498 0 ليلى عيد البليدة: تنصيب أكثر من 900 كاميرا لكبح الجرائم قريبا
كشفت مصالح أمن ولاية البليدة، اليوم الأحد، عن تنصيب أكثر من 900 كاميرا مراقبة قريبا بشكل تدريجي عبر مختلف أحياء وشوراع ولاية البليدة، في إطار مشروع تنصيب 1287 كاميرا على مستوى عاصمة الورود وضواحيها.

حسب المصادر نفسها، تمّ تنصيب 344  كاميرا لحد الآن، بهدف التصدي لمختلف أنواع  الجرائم، وأكدت المصالح ذاتها على أهمية هذه التجهيزات، نظرا لفعاليتها في عملية الرقابة  ليلا ونهارا، ومساهمتها بشكل ملحوظ في تحسين  أداء الشرطة والرفع من مردودية العمل الميداني.

ومكّنت كاميرات المراقبة منذ تنصيبها، من تحديد مرتكبي الجرائم التي تكثر ليلا، والتعرف على الأشخاص أو السيارات التي تكون محل بحث، وأشارت مصالح أمن البليدة إلى تمكّن أعوان الأمن بفضل هذه الكاميرات، من معالجة 28 قضية منذ بداية العام، من خلال معاينة الجريمة قبل وقوعها أو توجيه الفرق العاملة في أقرب نقطة ممكنة بعد ترصّد حركات مشبوهة.

وتساهم كاميرات المراقبة أيضا في تسيير حركة المرور من خلال رصد نقاط الاختناق المرورية، سيما في الأعياد والمناسبات التي تكثر فيها حركة المرور والعمل على إعطاء توجيهات من أجل ضمان سهولة حركة المرور ورصد مخالفي قانون المرور.

وتمكنت هذه الكاميرات أيضا من رصد عدة مخالفات ارتكبت ضد البيئة، كالرمي العشوائي للنفايات وأشغال البناء، أو الحفر غير المرخص وتتبع الباعة غير الشرعيين.

 

 

 

 

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