أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية أخبار الجزائر

إرهاب المرور يحصد 21 ضحية في 24 ساعة

نشر يوم 2017/08/13 1925 0 أمينة ج إرهاب المرور يحصد 21 ضحية في 24 ساعة
أسفرت حوادث المرور خلال 24 ساعة الأخيرة عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 12 آخرين بجروح.

أفادت مصالح الحماية المدنية، أنّ أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية غليزان، بوفاة طفلين واصابة 3 آخرين بجروح إثر حادث مرور تمثّل في اصطدام شاحنة وسيارة بالمدخل الغربي لبلدية "جديوية".

من جهة أخرى، سجلت مصالح الحماية المدنية حالتي وفاة غرقا، على مستوى  الشواطئ بولاية سكيكدة، الأولى تتعلق بشخص يبلغ من العمر 30 سنة، والثانية بمراهق يبلغ من العمر 18 عاما.

في سياق آخر، تدخل الجهاز الخاص بمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية التابع للحماية المدنية من أجل اخماد 4 حرائق غابات وحريقي أدغال.

 

 

 

 

 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا