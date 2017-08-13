إرهاب المرور يحصد 21 ضحية في 24 ساعة

أفادت مصالح الحماية المدنية، أنّ أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية غليزان، بوفاة طفلين واصابة 3 آخرين بجروح إثر حادث مرور تمثّل في اصطدام شاحنة وسيارة بالمدخل الغربي لبلدية "جديوية".

من جهة أخرى، سجلت مصالح الحماية المدنية حالتي وفاة غرقا، على مستوى الشواطئ بولاية سكيكدة، الأولى تتعلق بشخص يبلغ من العمر 30 سنة، والثانية بمراهق يبلغ من العمر 18 عاما.

في سياق آخر، تدخل الجهاز الخاص بمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية التابع للحماية المدنية من أجل اخماد 4 حرائق غابات وحريقي أدغال.