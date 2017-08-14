وزير الفلاحة يُقيل مدير ديوان الخضر واللحوم

أفيد أنّ، عبد القادر بوعزقي، وزير الفلاحة نصّب المدير الفرعي السابق المكلف بضبط المنتجات الفلاحية، فريد عبدوش، مديرا جديدا لديوان الخضر واللحوم.

وجاء إنهاء مهام، بن علال، إثر إبداء، بوعزقي، عدم رضاه على طريقة تسيير المدير المقال للديوان المذكور.