5 ضحايا إثر حادثي مرور بالشلف

حسب إفادات الحماية المدنية، فإنّ الحادث الأول وقع إثر اصطدام سيارة سياحية بشاحنة ذات مقطورة، على الطريق الوطني رقم 4 بمنطقة الرمان على التاسعة والنصف صباحا، مما أسفر عن هلاك الضحية (41 سنة) الذي ينحدر من بلدية الصبحة في عين المكان، ليتم نقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أولاد محمد.

من جهة أخرى، تدخلت وحدة الحماية المدنية بـ"بوقادير"، إثر حادث اصطدام سيارتين سياحيتين وقع على مستوى الطريق السيار شرق-غرب باتجاه وهران، على الحادية عشر والنصف صباحا، بمنطقة "المرجة سيدي عابد"، مما أدى إلى مقتل فتى في الـ 16 من عمره، وجرح ثلاث آخرين من العائلة نفسها.

واستنادا إلى المصدر ذاته، فإنّ الضحية الذي تم نقله إلى مستشفى واد رهيو، ينحدر من ولاية مستغانم.