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الأضاحي.. من 25 ألفا إلى 10 ملايين سنتيم!

نشر يوم 2017/08/14 2730 0 عمر.ت الأضاحي.. من 25 ألفا إلى 10 ملايين سنتيم!
كشفت بورصة الأضاحي، اليوم الإثنين، بأسواق العاصمة وما جاورها على غرار البليدة وبوفاريك، تراوح أسعارها ما بين 25 و55 ألف دج للأضحية، بينما بلغ سعر المواشي المخصصة لما أصبح يُعرف بـ "الدقة" إلى حدود عشرة ملايين سنتيم.

مقارنة بأسعار المواشي للسنة الماضية، يلاحظ أنّ أضاحي 2017 لا تزال مرتفعة رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لوضع حدّ لالتهاب الأسعار، خصوصا وأنّ عيد الأضحى سيتزامن مع الدخول المدرسي، مما يصعّب المهمة على شريحة واسعة من المواطنيين ذوي الدخل المحدود.

ويسعى بعض الموّالين لاغتنام الفرصة لبيع مواشيهم بأسعار باهظة، بداعي أنّ أسعار "الأعلاف" مرتفعة، وبذلك يحقق فريق منهم أرباحا ضخمة وفي زمن قياسي.

في غضون ذلك، يخشى مراقبون تكرار سيناريو العام الماضي، حين تغيّرت لحوم كثير من الأضاحي نحو الأزرق، بسبب استعمال بعض التجار مكمّلات غذائية لتسمين المواشي من طرف تجار موسميين بغرض الربح السريع، وفقا لنتائج التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك بالتعاون مع المصالح الرسمية.

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