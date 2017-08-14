أم البواقي: إيقاف لص المواشي واسترجاع 24 رأس غنم

حسب بيان للقيادة العامة، فإنّ محققي الدرك تمكنوا من استرجاع القطيع في حدود الثانية بعد الزوال عقب التحريات التي تمت مباشرتها بعد تسجيل بلاغ من قبل أحد الفلاحين يبلغ من العمر 57 سنة يقطن بإقليم بلدية أم البواقي غداة تعرض اسطبله للسرقة من قبل مجهولين، وأفضت التحريات إلى توقيف اللص المدعو (خ. أ) الذي يبلغ من العمر 34 سنة.

يُشار إلى أنّ الموقوف تم تقديمه أمام الجهات القضائية الختصة، في حين فتحت مصالح الدرك تحقيقا معمقا في القضية، سيما وأنّ عدة سرقات طالت الثروة الحيوانية بالمنطقة سيما في الآونة الأخيرة.