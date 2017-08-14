أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية أخبار الجزائر

أم البواقي: إيقاف لص المواشي واسترجاع 24 رأس غنم

نشر يوم 2017/08/14 552 0 النهار أون لاين أم البواقي: إيقاف لص المواشي واسترجاع 24 رأس غنم
تمكن عناصر الدرك الوطني بولاية أم البواقي، اليوم الاثنين، من استرجاع 24 رأسا من الغنم تمت سرقتها من قبل مجهولين في منطقة أولاد قاسم.

حسب بيان للقيادة العامة، فإنّ محققي الدرك تمكنوا من استرجاع القطيع في حدود الثانية بعد الزوال عقب التحريات التي تمت مباشرتها بعد تسجيل بلاغ من قبل أحد الفلاحين يبلغ من العمر 57 سنة يقطن بإقليم بلدية أم البواقي غداة تعرض اسطبله للسرقة من قبل مجهولين، وأفضت التحريات إلى توقيف اللص  المدعو (خ. أ) الذي يبلغ من العمر 34 سنة.

يُشار إلى أنّ الموقوف تم تقديمه أمام الجهات القضائية الختصة، في حين فتحت مصالح الدرك تحقيقا معمقا في القضية، سيما وأنّ عدة سرقات طالت الثروة الحيوانية بالمنطقة سيما في الآونة الأخيرة.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا