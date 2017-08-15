الدرك يفكك عصابة إجرامية في البليدة

حسب ما كشفت عنه خلية الإعلام لمصالح الدرك، فإنّ أفراد هذه العصابة الإجرامية المكونة من سبعة أشخاص تترواح أعمارهم ما بين 21 و27 سنة، جميعهم من أصحاب السوابق القضائية، وكان هؤلاء يعتدون على المواطنين على مستوى الثلاث مناطق المذكورة.

وذكر بيان الدرك، إنّ حيثيات القضية تعود إلى تقدم إحدى المواطنات من أجل التبليغ عن اختطاف إبنها، ليتم على الفور وضع خطة محكمة وتكوين فريق من المحققين مع استعمال جميع الوسائل التقنية والأفواج السينو- تقنية وهذا بالتنسيق مع الجهات القضائية، ما مكّن عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك مدعومين بفصيلة الأمن والتدخل بالبليدة، من توقيف عناصر هذه الشبكة في ظرف قياسي.

وأفادت المصادر ذاتها، أنه تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية بعد انتهاء التحقيق.