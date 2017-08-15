ضالع في مأساة الانهيار الصخري: "أعرف عملي وأدرك ماذا أفعل"!

حمّل سكان الحي المسؤولية كلّها لرئيس البلدية الذي قام بمنح الرخصة للمقاول رغم رفض سكان الحي، مؤكدين أنّ المقاول لم يحترم المساحة المحددة له، والتي تنتهي قبل الجدار بـ 5 أمتار، حيث تجاوز المساحة المحددة، ليصل إلى الجدار ويتسبب في الكارثة.

من جهته، قال عم الضحية "علاء الدين عبد الدايم" الذي مات ليلة أمس الإثنين ، لـ"النهار أون لاين" إنّ أبناء الحي هم من قاموا بانتشال "علاء الدين" من تحت الأنقاذ، وتمّ نقله من مكان الحادث إلى غاية سيارة الإسعاف التابعة للحماية المدنية التي توقفت مركبتها بعيدا عن مكان الحادث.