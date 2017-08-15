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ضالع في مأساة الانهيار الصخري: "أعرف عملي وأدرك ماذا أفعل"!

نشر يوم 2017/08/15 2173 1 هشام يحياوي ضالع في مأساة الانهيار الصخري: "أعرف عملي وأدرك ماذا أفعل"!
أكّد شهود عيان في حديثهم لـ"النهار أون لاين"، اليوم الثلاثاء، أنهم تكلموا مع سائق ماكنة الحفر لحظات قبل حادثة الانهيار الصخري في حي "لاكونكورد" بالعاصمة، وأبلغوه بـ "اهتزاز الجدار"، فردّ قائلا: "أعرف عملي وأدرك ماذا أفعل" !

حمّل سكان الحي المسؤولية كلّها لرئيس البلدية الذي قام بمنح الرخصة للمقاول رغم رفض سكان الحي، مؤكدين أنّ المقاول لم يحترم المساحة المحددة له، والتي تنتهي قبل الجدار بـ 5 أمتار، حيث تجاوز المساحة المحددة، ليصل إلى الجدار ويتسبب في الكارثة.

من جهته، قال عم الضحية "علاء الدين عبد الدايم" الذي مات ليلة أمس الإثنين ، لـ"النهار أون لاين" إنّ أبناء الحي هم من قاموا بانتشال "علاء الدين" من تحت الأنقاذ، وتمّ نقله من مكان الحادث إلى غاية سيارة الإسعاف التابعة للحماية المدنية التي توقفت مركبتها بعيدا عن مكان الحادث.

 

 

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Mansouri Mohamed - Batna 2017-08-15T16:36:37+00:00
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الأنقاض وليس الأنقاذ يا صديقي
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