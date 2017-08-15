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والدة "علاء الدين" لـ"النهار أون لاين":"سأتابع المتسبّب قضائيا"

نشر يوم 2017/08/15 6797 0 إيمان.ع/ هاجر .ب والدة "علاء الدين" لـ"النهار أون لاين":"سأتابع المتسبّب قضائيا"
بكلمات حارقة، ودمعات متهاطلة، قالت والدة الطفل "علاء الدين" ضحية انهيار "بئر مراد رايس"، إنّ تصرفات نجلها كانت غير طبيعية قبل ثلاث أيام عن رحيله المأساوي، موضحة أنه قال لها "ماما راني رايح، ومخليك"، فيما أشارت إلى أنّ "علاء الدين" مات ليحمي شقيقه (4 سنوات) الذي كان يلعب برفقته.

لدى استقبالها لمندوبتي "النهار أون لاين"، قالت والدة علاء "مجدوب لويزة" إنّ "علاء" طلب منها أن تحضّر له طبق "الشربة البيضاء"، فيما خرج ليلعب مع أقرانه في الحي رفقة أخيه البالغ من العمر 4 سنوات، الذين كانوا مجتمعين أمام نقطة لبيع الأضاحي.

وأضافت المتحدثة، أنها تلقت مكالمة من إبنة أخ زوجها تخبرها أنّ إنزلاقا صخريا حدث في مكان كان يتواجد فيه فلذتي كبدها.

وقالت السيدة "لويزة" أنّ "علاء" ضحى بحياته لإنقاذ أخيه، مشيرة إلى أنه سقط على وجهه، الأمر الذي أدى الى دخول كمية معتبرة من التراب إلى كامل جسمه. 

وأكدت والدة الضحية على رفع شكوى ضد المسؤولين عن هذا المشروع، لا سيما وأنه توقف أكثر من مرة، قبل أن يعاود إنطلاقه من جديد، مشدّدة: "أنا منسمحش في حق وليدي، وسأتابع المتسبّب".

 

 

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