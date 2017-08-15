بالفيديو.. 8 ضحايا إثر حادث مرور بتيمقاد في باتنة

حسب إفادات مصالح الحماية المدنية، فإنّ الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 88 الرابط بين ولايتي باتنة وخنشلة، في حدود الثامنة و45 دقيقة، بالمنطقة المسماة وادي الرباع، إثر انقلاب سيارة سياحية كان على متنها الضحايا والجرحى، وهم مغتربون في عطلة بأرض الوطن، مما أسفر عن وفاة أربعة نساء تترواح أعمارهنّ بين 37 و56 عاما بعين المكان، وإصابة أربعة آخرين، ثلاثة تتراوح أعمارهم ما بين 23 و55 سنة، وطفل في حالة حرجة.

وتمّ إسعاف الجرحى بعين المكان، قبل تحويلهم على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى الولاية، فيما نُقلت جثث الضحايا إلى المستشفى ذاته.