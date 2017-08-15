الداخلية تضع مخططا وقائيا تحسبا للاضطرابات الجوية

في بيان لها، أوضحت الوزارة، أنها قامت باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتحقيق سلامة وأمن الأشخاص والممتلكات والتجهيزات العمومية، وذلك في إطار تطبيق السياسة الوطنية للوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث وتحضيرا للتكفل المستمر والمنظم بالاضطرابات الجوية التي يعرفها موسما الخريف والشتاء والحد من الآثار الناجمة عنها وتسيير الأحداث المتصلة بها.

وأضاف البيان ذاته، أن الإجراءات المتخذة تتمثل في تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة للقيام بعمليات التدخل والإغاثة قبل وأثناء الاضطربات الجوية بالتنسيق مع كافة خلايا الرصد والدوائر الوزارية المعنية.

وأشار ذات البيان إلى أن هذه الإجراءات تدخل في المخطط العملي المعتمد الذي يضمن التنفيذ الصارم للأشغال اللازمة المتعلقة بصيانة وإعادة تأهيل التجهيزات العمومية ويتكفل بالمناطق المحتمل تعرضها لخطر الفيضانات بشكل كبير، والتي تتوفر على أجهزة الإنذار المسبق.