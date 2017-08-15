الهجمات الإرهابية في مالي تعرقل تنفيذ اتفاق الجزائر للسلام والمصالحة !

وفي بيان له، أدان الأمين العام للمنظمة "يوسف العثيميني" بأشد العبارات الهجوم الإرهابي، مؤكدا أن هذا الأخير يعد "تهديدا جديدا لتنفيذ اتفاق الجزائر للسلام والمصالحة في مالي".

وأعرب "العثيمين"، عن قلقه إزاء "تكرار العمليات الإرهابية في الإقليم والخطر الذي أصبحت تمثله الحركات الإرهابية على إستقرار دول منطقة الساحل وأمنها وسلامتها"، داعيا في نفس الوقت، المجتمع الدولي إلى "التصدي لهذه الأعمال الإرهابية عبر تقديم الدعم لمالي وبقية دول المنطقة".

وكان 15 شخصا بينهم 5 جنود ماليين وضابط شرطة ومدنيي قتلوا في هجمات وقعت أمس الاثنين، استهدفت معسكرات لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في "تمبكتو" بشمال مالي.