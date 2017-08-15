بالفيديو.. تجدد أعمال الشغب في حي "لاكونكورد" بالعاصمة

وحسب ما يظهره فيديو تلقى موقع "النهار أونلاين" نسخة منه، فإن المحتجون قاموا بمهاجمات قوات مكافحة الشغب باستخدام الألعاب النارية "البوق" بالمقابل رد عناصر الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في محاولة منهم لتفريق الجموع.

ولاتزال الأوضاع في حي "لاكونكود" مشتعلة نظرا لعدم تقبل السكان حادثة الانهيار الصخري في ورشة بناء، في وقت متأخر من ليلة أمس، الأمر الذي أدى إلى إصابة شخصين بجروح ووفاة طفل تحت الأنقاض.

للإشارة، شيعت ، اليوم الثلاثاء، جنازة الطفل الفقيد "علاء الدين عبد الدايم" (10 سنوات) بمسقط رأسه في مقبرة سيدي يحيى بالعاصمة، وسط جوا مهيب ساده الكثير من الحزن والأسى.